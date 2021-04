100% Sport, "Coup de sonde": Philipe Gilbert est-il encore capable de gagner une Classique ?

Il possède l’un des plus beaux palmarès du cyclisme wallon. L’un des plus complets, aussi, avec un maillot arc-en-ciel, trois de champion de Belgique, 11 étapes de grands Tours et 14 Classiques. A 38 ans, Philippe Gilbert vient de confirmer qu’il prendra sa retraite sportive fin 2022, au terme de son contrat avec Lotto Soudal. Après quelques semaines de pause, "Phil" retrouvera le peloton ce mercredi pour la Flèche Wallonne, avant Liège-Bastogne-Liège dimanche, deux Classiques qu’il a déjà remportées. Justement, à votre avis, en remportera-t-il d’autres avant la fin de sa carrière ? A 38 ans, Philipe Gilbert est-il encore capable de gagner une Classique ? A vous de voter !