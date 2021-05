100% Sport, "coup de sonde": Paul Onuachu jouera-t-il encore à Genk la saison prochaine ?

Il n’arrête plus de faire trembler les filets. Paul Onuachu est le meilleur buteur du championnat belge cette saison. Hier soir, contre le Sporting d'Anderlecht, l’attaquant de Genk a inscrit son 32ème but en Pro League. 32 buts en 33 matchs ! Cela fait 40 ans qu’on n’a plus vu un attaquant aussi décisif dans notre compétition nationale. Le Nigérian est encore loin des 39 roses d’Erwin Vandenbergh en 1980, mais il lui reste 3 rencontres pour s’en approcher. Ses statistiques impressionnent. Le joueur serait déjà sur les tablettes d’un grand club anglais. Voici notre coup de sonde du jour : pensez-vous que Paul Onuachu jouera encore à Genk la saison prochaine ? A vous de voter.