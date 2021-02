100% Sport, "Coup de sonde" : Nafi Thiam peut-elle être championne d'Europe ?

Nafi Thiam a finalement reçu le feu vert pour participer aux championnats d’Europe d’Athlétisme en salle qui se dérouleront la semaine prochaine en Pologne. Notre championne olympique avait d’abord dû renoncer à y participer en raison d’un test positif au Covid. Mais un autre test réalisé depuis a indiqué qu’elle était désormais négative. Elle a donc pu reprendre l’entraînement et pourra, bel et bien disputer cet euro. Mais dans quel état de forme sera-t-elle ? Sa préparation ainsi perturbée va-t-elle peser sur ses performances ? C’est la question que l’on vous pose. Et au bout du compte, Nafi peut-elle remporter ce titre de championne d’Europe de Pentathlon ?