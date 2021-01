100% Sport, "Coup de sonde": Michy Batshuayi doit-il quitter Crystal Palace ?

Selon nos informations, sauf retournement de situation étonnant et de dernière minute, Michy Batshuayi ne quittera pas Crystal Palace lors de ce mercato hivernal. Le Diable rouge est déterminé à conquérir sa place, et les opportunités ne sont pas légion. Enfin, le club londonien semble vouloir le garder jusqu'au terme de son prêt, en juin, bien que le bilan de Michy cette saison ne soir guère enthousiasmant: quatre titularisations, sept montées au jeu, deux assists et… zéro but. Rester chez les "Eagles", est-ce la bonne solution pour un joueur qui veut bien entendu faire partie du groupe des Diables qui disputera l'Euro ? A votre avis, pour en être, Michy Batshuayi doit-il quitter Crystal Palace ?