100% sport, "coup de sonde": Mathieu Van der Poel va-t-il dominer la saison de cyclo-cross ?

Un premier cyclo-cross et déjà une victoire ! Retour gagnant de Mathieu Van der Poel dans les labourés. Un mois et demi après sa dernière course sur route, le Néerlandais a disputé aujourd’hui son 1er cyclo-cross de la saison. Le champion du monde a remporté le cross de l’Escaut à Anvers. Van Der Poel a devancé le Belge, Eli Iserbyt. Le champion d’Europe survole pourtant les épreuves depuis le début de cette saison 2020-2021. L’arrivée de Mathieu Van der Poel va peut être changer la donne. Le dernier vainqueur du Tour des Flandres brille toujours sur tous les terrains et semble déjà en grande forme. D’où notre question : Mathieu Van der Poel va-t-il dominer la saison de cyclo-cross ? Votre avis en un clic, c’est juste ici !