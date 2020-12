100% Sport, "coup de sonde": Mark Cavendish peut-il encore remporter un sprint massif ?

Il roulera encore un an dans le peloton professionnel. Mark Cavendish a retrouvé une équipe. Le coureur britannique fait son come-back au sein du Wolfpack. L’ancien champion du monde a signé un contrat d’un an avec l’équipe Deceuninck-Quick Step. Non conservé par la formation Bahrain – McLaren, le "Cav" craignait de devoir pendre son vélo au clou au terme de cette saison 2020. A 35 ans, le vainqueur de 30 étapes sur le Tour de France va finalement réintégrer l’équipe belge de Patrick Lefevere. La Dream Team des classiques dans laquelle il a roulé entre 2013 et 2015. 6 ans plus tard, que peut-on attendre du sprinteur britannique? Un coureur qui n’a plus levé les bras au ciel depuis son succès le 8 février 2018, lors de la 3ème étape du Tour de Dubai. D’où notre question: Mark Cavendish peut-il encore remporter un sprint massif? A vous de voter !