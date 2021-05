100% Sport, "coup de sonde": Lucien D'Onofrio doit-il revenir au Standard ?

Lucien D’Onofrio à l’Antwerp, c’est fini ! Après une collaboration de 4 ans, le club anversois et le célèbre agent prennent des chemins différents. Le matricule 1 n’a pas prolongé le contrat de D’Onofrio. Cet homme très influent dans le football belge est donc sur le marché. A 66 ans, l’ancien directeur sportif de l’Antwerp pourrait encore relever un nouveau défi. Dans quel pays ? Dans quelle fonction ? Dans quel club ? Et si son avenir se dessinait encore en rouge et blanc ? Plus à Anvers, mais à… Liège. Peut être un retour en bord de Meuse pour Lucien D’Onofrio qui a dirigé le club liégeois entre 1998 et 2011. C’est notre coup de sonde du jour : Lucien d'Onofrio doit-il revenir au Standard ? A vous de voter.