100% Sport, "Coup de sonde": Les Diables rouges sont-ils partis pour un 9 sur 9 ?

Les Diables rouges ont très bien débuté leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 en s’imposant 3-1 face au Pays de Galles ce mardi. Deux autres matchs attendent déjà les Belges dans les prochains jours. Le plus délicat à négocier, ce sera certainement en République Tchèque samedi. Mais pas question de snober la Biélorussie mardi prochain non plus. A votre avis, au vu de leur prestation face aux Gallois, les Belges vont-ils réussir le carton plein ? Les Diables sont-ils partis pour un 9 sur 9 ? A vous de voter !