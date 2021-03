100% Sport, "Coup de sonde": les Diables buteurs ce mardi ont-ils validé leur ticket pour l’Euro ?

Et un, et deux, et… 8-0 ! C’est un véritable récital offensif que les Diables rouges nous ont offert mardi soir face à la Biélorussie. Une soirée parfaite qui a permis à Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Dennis Praet et Christian Benteke de marquer des buts… et de se mettre en valeur aux yeux du sélectionneur. D'habitude réservistes, les buteurs de mardi ont-ils réussi à convaincre Roberto Martinez à l'occasion de ce dernier rassemblement avant que le coach national ne dresse sa liste des 23 (voire plus) ? A votre avis, les Diables buteurs ce mardi ont-ils validé leur ticket pour l’Euro ? A vous de voter !