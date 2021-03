100% Sport, "Coup de sonde": Le Standard peut-il remporter la Coupe ?

Après avoir éliminé l’ogre Brugeois, le Standard sera opposé à Eupen le 13 mars en demi-finale de la coupe de Belgique. Eupen, n’a rien à perdre dans cet affrontement et son parcours dans cette compétition est remarquable. Le déplacement des Liégeois au Kehrweg s’annonce donc périlleux. Mais il est aussi clair que cette compétition est devenue l’objectif numéro 1 du Standard. Alors les hommes de Leye peuvent-ils sortir Eupen et aller jusqu’au bout pour remporter le trophée ? Pour rappel Anderlecht et Genk s'affronteront pour le 2e ticket de finaliste le 14 mars. Donnez-nous votre avis.