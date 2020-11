100% sport "coup de sonde": Le Standard part-il favori du Clasico après sa victoire contre Poznan?

Hier, lors de la quatrième journée de l'Europa League, le Standard s'est imposé à l'arraché contre Poznan. Le but de Laifis à la 90ième permet aux Rouches de l'emporter 2-1 et de conserver des chances de qualification pour le tour suivant. Cette victoire peut-elle jouer en faveur des Liégeois dimanche à Anderlecht en championnat? Le Standard part-il favori du Clasico? C'est notre "coup de sonde" du jour, on attend votre avis...