100% Sport, "Coup de sonde" : Le Standard doit-il faire de la Coupe son objectif prioritaire ?

Au bout du suspense et d’une séance de tirs au but, le Standard s’est qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique sur le terrain de Courtrai. Notre formule de championnat étant ce qu’elle est, le chemin le plus court pour l’Europe, c’est bien la Coupe. Pour l’instant sixièmes au classement d’un championnat très indécis en ce qui concerne une qualification pour les play-off, les Liégeois doivent-ils désormais privilégier cette compétition ? A votre avis, le Standard doit-il faire de la Coupe son objectif prioritaire ? A vous de voter !