100% Sport, "Coup de sonde": le PSG va-t-il sortir le Bayern de la Ligue des Champions ?

Le Bayern a dominé (61% de possession), le Bayern a fait le siège du but parisien (31 tirs au but, dont 12 cadrés), mais le Bayern a manqué d’efficacité. Les Parisiens ont souffert mais, porté par Neymar et Mbappé, ils ont fait preuve de réalisme pour s’imposer 2-3 en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Le "Rekordmeister", champion d'Europe en titre, qui restait sur 19 matches sans défaite en C1, est au bord de l'élimination. D’autant que son buteur Robert Lewandowski sera toujours absent lors d’un match retour qui s’annonce passionnant et indécis. Alors, les Parisiens vont-ils prendre leur revanche sur les Munichois après la finale perdue de l’année dernière ? A votre avis, le PSG va-t-il sortir le Bayern de la Ligue des Champions ? A vous de voter !