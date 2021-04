100% Sport, "Coup de sonde" : Le FC Bruges va-t-il tuer tout suspense dès le 1er match des play-offs ?

Cette fois, c’est parti ! Les quatre meilleures équipes du championnat de Belgique entament ce week-end les Champions’play-offs. Un mini-championnat à 4 pour désigner le champion de la saison 2020-2021 et répartir les tickets européens. L’Antwerp lance les hostilités à domicile ce vendredi (20h45) face à Genk mais le match que tout le monde attend c’est le Topper de dimanche (18h30) entre le Club de Bruges et le Sporting d’Anderlecht. Au classement les Brugeois mènent la troupe avec 8 points d’avance sur l’Antwerp et 9 longueurs d’avance sur Anderlecht. En cas de succès dimanche les Blauw en Zwart pourraient donc déjà prendre le large et éliminer les Mauves de la course au titre. Cela nous inspire notre "Coup de sonde" du jour : Le FC Bruges va-t-il tuer tout suspense dès le 1er match ? Oui ou non… A vous de voter.