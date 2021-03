100 % Sport, "Coup de sonde " : le comeback de Kim Clijsters, stop ou encore ?

L'ancienne numéro 1 mondiale a tenté depuis quelques mois un incroyable come-back. 3 tournois et à peine 3 matchs plus tard, la crise sanitaire est arrivée. Depuis lors, Clijsters a subi fin 2020 une opération au genou, a attrapé le COVID en janvier et renoncé hier aux prochains tournois de Miami et Charleston. A 37 ans, elle dit ne pas vouloir abdiquer. Qu'en pensez-vous : Kim stop ou encore ? C'est notre coup de sonde du jour.