100% Sport, "Coup de sonde": L'Union Saint-Gilloise a-t-elle sa place en D1A ?

Ce samedi soir devrait être historique pour le football bruxellois : 48 ans après l’avoir quittée, l’Union Saint-Gilloise devrait retrouver la D1, en tous cas si elle s’impose dans le "derby de la zwanze" face à son voisin et rival historique du RWDM. Et si la montée n'est pas fêtée cette semaine, ce devrait être la suivante, tant les Unionistes sont au-dessus du lot dans une Proximus League qu’ils dominent de la tête et des épaules. Mais ont-ils pour autant la carrure pour évoluer à l’étage supérieur ? A votre avis, l’Union Saint-Gilloise a-t-elle sa place en D1A ? A vous de voter !