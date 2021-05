100% Sport, « coup de sonde » : Gianluigi Buffon stop ou encore ?

Plus de 1000 matchs disputés, 5 participations à la coupe du monde, un titre mondial, une coupe de l’UEFA, 3 finales de ligue des champions et au total… 28 trophées à son palmarès. Gianluigi Buffon est un monstre sacré du ballon rond. Une légende du football Italien. Le célèbre gardien de but a connu 3 clubs au cours de sa carrière. Parme, le PSG et la Juventus où il a passé la majeure partie de sa carrière. 2 passages chez les Bianconeri. Une Vieille Dame qu’il va quitter en fin de saison après avoir remporté la coupe d’Italie contre l’Atalanta Bergame. Buffon a aujourd'hui 43 ans et il ne s'est pas encore exprimé sur son avenir. Va-t-il relever un dernier défi ou mettre un point final à son extraordinaire longévité? C’est notre coup de sonde du jour : selon vous, Gianluigi Buffon va-t-il rempiler ou raccrocher ? Stop ou encore… A vous de voter.