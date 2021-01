100% Sport, "Coup de sonde" : faut-il punir plus sévèrement le 'trash-talking' ?

Selon Wikipédia, le 'trash-talking' désigne "le fait de tenir des propos insultants ou provocateurs envers un adversaire lors de compétitions sportives. Cette pratique a pour but principal de déstabiliser et intimider l'adversaire". Qui de Romelu Lukaku ou de Zlatan Ibrahimovic a-t-il voulu déstabiliser l’autre mardi soir lors du match entre l'AC Milan et l'Inter en Coupe d'Italie ? Que se sont-ils dit exactement ? Au fond, peu importe du qui, du comment et du pourquoi.

Ce genre de comportement n’a pas sa place sur un terrain de sport. Reste qu’après avoir échangé des insultes et en être presque venus aux mains, les deux joueurs n’ont hérité que d’un carton jaune. Auraient-ils dû être exclus ?

►►► À lire aussi : Clash Ibrahimovic/Lukaku : Et si Zlatan était jaloux de Romelu ?

A votre avis, faut-il punir plus sévèrement le "trash-talking" ? A vous de voter !