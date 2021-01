100% Sport: "Coup de sonde": faut-il jouer les finales de Grand Chelem féminines en 5 sets?

C'est une déclaration qui fait du bruit dans le monde du tennis féminin. Amélie Mauresmo, l'ancienne joueuse et aujourd'hui consultante, propose de disputer les finales de Grand-Chelem féminines en 5 sets. La double lauréate d'un Majeur (Australian Open et Wimbledon) pense que la formule permettrait aux joueuses de "mieux rentrer dans leur finale." C'est ce qu'elle a déclaré sur le plateau d'Eurosports. La Française souhaiterait également par la suite que les demi-finales soient elles aussi disputées sous ce format dans le but "d'amener le tennis féminin à un autre niveau."

Quel est votre avis sur cette question récurrente qui agite le tennis féminin? Etes-vous favorable aux matches en trois sets gagnants pour les Dames comme c'est déjà le cas pour les hommes?