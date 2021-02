100% Sport, "Coup de Sonde" : Fallait-il maintenir les championnats de Belgique d’athlétisme en salle dans les conditions actuelles ?

Les championnats de Belgique d’athlétisme en salle vont se dérouler ce week-end à Louvai-la-Neuve dans des conditions très particulières en raison des mesures sanitaires. Les compétitions amateurs étant toujours interdites, seuls les sportifs sous statut pourront prendre part à ce National indoor et pour pouvoir respecter les mesures en vigueur la fédération a dû se limiter à un nombre de 80 athlètes. Parmi eux, une tête d’affiche qui ne viendra pas. Nafi Thiam est à son tour positive au coronavirus. Elle ne pourra donc pas s’aligner comme prévu dans l’épreuve du saut en longueur qui n’aura pas lieu chez les dames puisqu’elle était la seule en lice dans cette discipline. Ce n’est pas le seul cas… Thomas Carmoy sera en effet l’unique candidat à sa propre succession à la hauteur, Eliott Crestan n'aura personne à ses côtés au départ du 800 m et Arnaud Art sera lui l'unique candidat dans l'épreuve de saut à la perche . Du coup on vous pose cette question : Fallait-il maintenir les championnats de Belgique d’athlétisme en salle dans de telles conditions ?