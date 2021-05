100% Sport, "coup de sonde": Fabio Quartararo peut-il déjà gagner dimanche au GP de France après son opération?

Il dominait le dernier MotoGP à Jerez, avait pris la tête de la course et tentait de forcer un écart décisif pour se mettre à l'abris. Il força trop et son corps lui rappela. C'est alors que commença la chute libre jusqu'en 13e position. Bras tétanisé. Syndrome des loges? Probablement. Opération dans la semaine qui suivit le Grand-Prix. Préparation physique insuffisante pour mener à leurs limites ces MotoGP devenues des monstres de 300cv? L'avenir nous le dira. Ce week-end, Fabio Quartararo est de retour pour "son" Grand-Prix de France sur le circuit Bugatti au Mans.

Alors coup de sonde: Fabio Quartararo peut-il déjà gagner dimanche au GP de France après son opération?

