100% Sport, "Coup de sonde": Erling Haaland gagnera-t-il un jour le Ballon d’or ?

Toujours aussi efficace, Erling Haaland a pris seul la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 6 buts, après un doublé mardi face au Club de Bruges. Le prodige norvégien du Borussia Dortmund atteint désormais un nouveau record inouï de 16 buts lors de ses 12 premiers matches de Ligue des champions, surpassant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

A 20 ans, Haaland affole les compteurs et les statistiques et semble promis à un avenir glorieux. Sur le long terme, pourra-t-il rivaliser avec les plus grands ? A votre avis, peut-il un jour remporter le " Ballon d’or ", le plus prestigieux des trophées individuels ? A vous de voter !