100% Sport, coup de sonde du jour: les fléchettes, est-ce un sport?

Darts, fléchettes, voglepik vous les appelez comm vous voulez. Il y a ceux qui apprécient et ceux que çà fait sourire. et vous là-dedans vous en pensez quoi? Le darts c'et du Sport oui ou Non? C'est notre coup de sonde du jour.

Ne posez pas la question à Dimitri Van den Bergh, le belge fait partie des meilleurs joueurs de la planète.

Dancing Dimi l'a encore prouvé en rejoignant les demi-finales du Grand Slam, l'un des tournois les plus importants du calendrier...

Même sans public, l'ambiance de ces tournois de darts reste incroyable.... Et Dimitri toujours aussi précis!