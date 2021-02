100% Sport, « coup de sonde »: Comprenez-vous le forfait de certains clubs amateurs en coupe de Belgique ?

Chaque année, ça fait partie du charme de la Coupe de Belgique. C’est l’histoire de David contre Goliath. Une compétition qui permet à des équipes composées de joueurs amateurs de se mesurer aux grandes cylindrées de la Pro League. Ces petits poucets rêvent d’exploit face à Bruges, Anderlecht ou le Standard. Ce mardi, les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique débutent avec le duel entre l’Antwerp et La Louvière ainsi que la rencontre entre l’Union St Gilloise et Mouscron. Le FC Liège et l'Olympic vont bien jouer, mais 3 clubs évoluant dans les compétitions nationales (Dessel Sport, Thes Sport et Rupel Boom) ont décidé de jeter l’éponge. C’est une conséquence de la crise sanitaire. Ces petits clubs ne jouent plus depuis des mois. Leur championnat est à l’arrêt. Voici donc notre question du jour: comprenez-vous ces clubs amateurs qui choisissent le forfait plutôt que de disputer la Coupe? A vous de voter !