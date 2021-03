100% Sport "Coup de sonde" : Combien de médailles pour la Belgique à l'Euro d'athlétisme en salle ?

Les athlètes trépignent : cela fait plus d'un an qu'ils n'ont plus disputé de grand championnat... Mais cette fois, c'est reparti, avec les championnats d'Europe en salle à Torun, en Pologne.

Trente Belges seront de la partie, emmenés par Nafi Thiam (au pentathlon) et les Belgian Tornados (tenants du titre sur 4x400 mètres).

Lors du dernier Euro indoor (à Glasgow en 2019), la Belgique avait remporté deux médailles (l'or sur le relais 4x400m pour les Tornados et l'argent pour Cynthia Bolingo sur 400 mètres). Et cette année, quelle sera la récolte de la délégation belge ?

A vos pronostics !