Depuis le début du siècle, ils sont trois à avoir enchaîné un succès sur la Flèche wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège. Rebellin (2004), Valverde (2006, 2015 et 2017) et Gilbert (2011) auront-ils un compagnon complémentaire dans cette prestigieuse liste des "doublés wallons" demain? Après sa victoire mercredi à Huy, le champion du monde Julien Alaphilippe peut-il s’imposer à Liège ?

