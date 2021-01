100% Sport, "coup de sonde" : Anderlecht aurait-il dû donner sa chance à Anthony Vanden Borre ?

Anthony Vanden Borre, très discret ces derniers temps, a fait la une de la presse sportive ce vendredi. Le joueur bruxellois était revenu en octobre 2019 au Sporting d'Anderlecht. En un peu plus d'un an, il n'aura finalement joué que quelques matchs amicaux en début de saison. Il affirme qu'Anderlecht ne lui a jamais rien proposé, si ce n'est du "bla-bla".

Le "Coup du sonde du jour" revient sur ce retour manqué de l'enfant terrible de la maison mauve. A votre avis, Anderlecht aurait-il du donner sa chance à Anthony Vanden Borre ?

