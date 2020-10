Christian Coleman, champion du monde du 100m, saisit le TAS pour éviter une suspension de 2 ans qui le priverait de JO à Tokyo. - © Tous droits réservés

100% Sport - Coleman va en appel et Hamilton passe à l'électrique - 28/10/2020 C’est le SOS d’un sprinteur en détresse. Suspendu deux ans pour ses manquements à la localisation antidopage, Christian Coleman a décidé de saisir le TAS pour garder une chance de participer aux JO de Tokyo en 2021. Lewis Hamilton répond, lui, à un autre appel de détresse et s’engage dans le tout nouveau championnat d’Extreme E. Le sextuple champion du monde de F1 troquera, en mars, sa monoplace au profit d’un SUV électrique avec l’objectif de sensibiliser les populations aux dangers écologiques et aux enjeux du développement durable. La détresse Primoz Roglic connaît aussi. Mais le Slovène était dans un grand jour aujourd’hui sur la Vuelta. Il empoche la 8e étape et se rapproche à 13 secondes de l’équatorien Richard Carapaz qui s’accroche à son maillot rouge. Pendant ce temps-là c’est un autre Slovène qui trône à la première place du classement mondial, mais Tadej Pogacar est-il vraiment le coureur le plus fort du peloton ? Donnez-nous votre avis en répondant à notre "Coup de Sonde". Nous vous parlerons aussi des énormes vagues qui déferlent sur Nazaré au Portugal, du carton des Red Flames en Lituanie et de notre coup de cœur pour Tom Harald Hagen, premier arbitre international à faire son coming out. Enfin on se quittera sur le superbe bouquet final des ultras de l’Hadjuk Split qui ont illuminé le ciel croate à l’occasion de leur 70e anniversaire.