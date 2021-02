100% Sport: inquiétude à Bruges et fin de carrière pour Tiger Woods? - © Tous droits réservés

100 % Sport : Ciman T2 de Henry, inquiétude à Bruges et fin de carrière pour Tiger Woods? -... Les images font froid dans le dos. Celles de la voiture de Tiger Woods, lourdement accidentée sur le bas-côté d'une voie rapide du comté de Los Angeles. Le golfeur américain, star mondiale de la discipline, a subi un grave accident tôt ce matin. Il a été opéré aux jambes et est hospitalisé dans une clinique de la région. "Son état est grave mais stable" disent les médecins qui l'ont pris en charge. Le joueur aux 15 titres majeurs souffre de plusieurs fractures aux jambes. Un accident qui pourrait précipiter la fin de sa carrière. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde du jour. Dans l'actualité de ce mercredi, on revient également sur les nouveaux cas de Covid qui se sont déclarés dans le noyau du club de Bruges déjà touché il y a quelques jours lors du déplacement de l'équipe à Kiev. Cette fois, c'est Simon Mignolet et Charles de Ketelaere qui ont été déclarés positifs alors que l'équipe dispute le 16e de finale retour d'Europa League ce jeudi. Focus également sur la large sélection qui défendra les couleurs de la Belgique à l'Euro en salle de Torun dans 10 jours. La fédération royale belge d'athlétisme a finalement convoqué 32 athlètes, un record historique. Une délégation qui sera emmenée par Nafi Thiam, championne olympique en titre et qui tentera de décrocher un nouveau titre au pentathlon, après celui remporté lors de l'Euro en salle de Belgrade en 2017. Et puis on s'intéresse aussi au parcours du Giro qui a été dévoilé aujourd'hui. Remco Evenepol ne sera pas le leader de l'équipe Deceuninck-Quick Step, une façon de lui ôter une certaine pression. Et puis, c'est une information tombée en fin d'après-midi, Laurent Ciman, ex-joueur du Standard, devient le T2 de Thierry Henry à Montréal, club où il a évolué entre 2015 et 2017. Coup de projecteur aussi sur la polémique qui agite le monde du volley après que le Qatar ait envisagé d'interdire (avant de se raviser) le port du bikini lors d'une compétition internationale qui doit se dérouler prochainement sur ses plages. Une tempête (de sable) dans un verre d'eau. Fin de la polémique. Ouf, on a eu chaud.