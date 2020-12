100% Sport : carton rouge pour le racisme et des maillots arc-en-ciel virtuels

C'est l'image forte de la soirée de mardi en ligue des Champions. Vingt deux joueurs qui quittent la pelouse du Parc des Princes comme un seul homme pour protester contre les propos racistes dont se serait rendu coupable le 4e arbitre de la rencontre entre le PSG et le club turc de Basaksehir. Une rencontre arrêtée à la 13e minute de jeu (elle reprendra ce mercredi soir), c'est une première historique et peut-être bien un tournant dans l'histoire du foot. L'arbitre incriminé s'est excusé, évoquant "une incompréhension", l'UEFA a elle ouvert une enquête et partout des voix se sont élevées pour dire non au racisme ordinaire.

C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde du jour: ce geste fort des joueurs qui ont quitté le terrain hier va t-il enfin faire changer les choses? Une question qui mérite bien plous qu'une réponse par oui ou par non mais que l'on vous pose quand même sur tous nos supports.

Dans le reste de l'actualité, on revient sur cette cruelle fin de parcours du FC Bruges en ligue des Champions après son nul 2 partout à la Lazio Rome mais aussi sur ces retrouvailles entre ceux que l'on considère souvent comme les deux meilleurs ennemis du monde, Lionel Messi et Christiano Ronaldo. Avantage Ronaldo, auteur de 2 buts lors de la victoire 0/3 de la Juventus de Turin au Camp Nou de Barcelone et qui a rendu hommage à son rival de toujours.

Focus également sur la belle aventure de Kellys Arias, une athlète colombienne qui s'est qualifié pour les jeux olympiques de Tokyo l'été prochain (elle prendra le départ du marathon) 8 mois à peine après la naissance de sa petite fille. C'est notre coup de cœur du jour!

Et puis retour aussi sur les premiers championnats du monde officiels de vélo virtuel qui se sont déroulés ce mercredi sur Zwift, la plateforme de cyclisme 2.0 qui cartonne depuis quelques mois!