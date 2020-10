Eden Hazard - © Belga Image / RTBF.be

100% Sport : But somptueux d'Eden Hazard, une demande en mariage sous le soleil - 100% Sport -... Retour gagnant d'Eden Hazard. Titularisé d'emblée le Diable Rouge a montré la voie à suivre au Real qui affrontait Huesca en championnat. C'est lui qui a ouvert la marque pour Madrid. Un but somptueux du joueur belge qui n'avait plus marqué avec le Real depuis plus d'un an. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 4-1 et conservent la tête de la Liga. Eden Hazard a été élu homme du match.