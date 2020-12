100% Sport: Barcelone/PSG, tirage favorable pour le Club de Bruges et rétro WRC

Des retrouvailles que tout le monde attendait entre le FC Barcelone et le PSG après la célèbre remontada de 2017. C'est le tirage surprises des 8e de finale de la Ligue des Champions (matches prévus mi-février). Parmi les autres affiches, on retiendra le duel Real Madrid/Atalanta, l'affrontement Mönchengladbach/Manchester City ou encore le très alléchant Atletico/Chelsea. On connaît également les adversaires des clubs belges en Europa League, le Dynamo Kiev pour le Club de Bruges et les Rangers de Glasgow pour l'Antwerp. Le club de Bruges peut-il passer le stade des 16e et rejoindre les 8e, c'est notre coup de sonde du jour.

Retour également ce lundi sur la disparation de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur notamment du PSG, de Lyon et de Liverpool. On s'intéresse aussi au coup de gueule du papa de Neymar, blessé ce week-end après un tacle très appuyé, qui en a marre de voir son fils pris pour cible par les défenseurs de ligue 1 et aux déclarations de Roger Federer, élu hier sportif des 70e dernières années en Suisse, qui n'est pas encore certain de pouvoir prendre part à l'Open d'Australie, lui qui a été opéré deux fois au genou cette année et qui n'a plus joué en match officiel depuis... janvier.

Et puis cette semaine, on entame une série de rétrospectives de l'année. On jette ce lundi un œil dans le rétro de l'année WRC qui vient tout juste de se terminer avec un nouveau titre pour Sébastien Ogier. Des images toujours aussi spectaculaires!