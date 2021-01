100% Sport - Avenatti quitte le Standard pour l'Antwerp et la fin du Vendée Globe - 28/01/2021 100% Sport revient pour un nouveau numéro. Le Vendée Globe, c'est fini ! En tout cas pour les premiers arrivés... Dont l'heureux vainqueur Yannick Bestaven. En football, le Standard se sépare de Felipe Avenatti, qui quitte le club pour ... l'Antwerp. En recherche intense d'un nouvel attaquant, le Great Old a trouvé chaussure à son pied. Les Mondiaux de cyclocross ont lieu ce week-end et on se pose la question : qui sera champion du monde ? van der Poel, van Aert ou un autre ? Enfin Rohan Dennis s'est essayé au basket, au grand dam d'un petit bout qui passait par là par hasard.