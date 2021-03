100 % Sport : Asgreen vainqueur de l'E3 à Harelbeke et une équipe réduite de Diables en route vers la République Tchèque

Victoire danoise à Harelbeke lors du Grand-prix de l'E3, habituelle répétition générale avant le tour des Flandres (qui se déroulera le 04 avril). Celle de Kasper Asgreen qui s'est imposé en solitaire après avoir été à l'avant une grande partie de la journée. Une victoire en solo mais un véritable succès d'équipe de la formation, Deceuninck-Quick Step qui a contrôlé toute la course. Le wolfpack est décidément insatiable.

Actualité chargée ce vendredi avec les premiers essais libres en Formule 1, à 2 jours de la reprise de la saison à Bahrein. Un contexte encore un peu détendu qui nous a permis d'apprendre que Lewis Hamilton, candidat à un 8e titre mondial, aimait le chocolat belge et particulièrement le chocolat Vegan, sans produits laitiers. Hamilton, grand favori de la saison alors que Perez, Verstappen et Bottas rêvent de faire tomber le maître absolu. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde du jour: qui pourra empêcher le britannique de briguer une nouvelle couronne mondiale?

Premiers tours de roue aussi en Moto GP avec là aussi la saison qui redémarre au Qatar.

Les Diables, eux, se sont envolés vers la République Tchèque aujourd'hui avant leur deuxième match qualificatif pour la coupe du monde 2022 ce samedi soir (à suivre évidemment sur tous les médias de la RTBF). Avec quelques sièges vides dans l'avion, dont ceux des trois joueurs évoluant en Allemagne (Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Koen Casteels) mais aussi ceux de Thomas Vermaelen, rentré au Japon et de Yannick Carrasco resté en Belgique pour soigner des petits bobos.

Une victoire belge aussi en coupe du monde de ski alpinisme. Victoire de Maximilien Drion qui remporte l'épreuve de "Vertical" lors de la manche de clôture du circuit mondial en Italie. Il s'est imposé devant tous les ténors de la discipline dans un sport qui devrait être olympique en 2026 aux jeux de Cortina. C'est évidemment une première historique.

Et puis, focus sur un record du monde. Record du monde d'apnée dynamique sous une couche de glace de 50 centimètres d'épaisseur, 120 mètres, nouvelle marque établie hier par un français, Arthur-Guérin Boëri. Ca s'est passé dans un lac en Finlande dans une eau à... 2 degrés. Et puis dans l'Insta présent, on s'intéresse ce vendredi à un sportif spécialisé dans les exercices d'équilibre. Un touche à tout américain qui dispose d'un sens de l'équilibre hors du commun. Même si ça ne fonctionne pas toujours à tous les coups.