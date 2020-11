100% Sport : Anderlecht-Standard, le "Clasico" à ne pas perdre et les Belgian Lions qui dévorent la Tchéquie et se rapprochent de l'Euro

J-2 avant le premier "Classico" de la saison. La pression monte avant le match Anderlecht-Standard de ce dimanche. Les deux équipes tirent la langue en championnat et abordent ce rendez-vous avec pas mal de doutes mais aussi une certitude. Ce match-là il faut le gagner. "Un Classico ça ne se joue pas on va dire que ça se gagne" précise le médian du Standard Nicolas Raskin. "On sait que c’est très important pour nous autant que pour les supporters et on va donner le maximum pour eux qui ne seront pas là".

Le Standard qui s’est rassuré en gagnant contre Poznan en Europa Ligue. Les Liégeois semblent avoir retrouvé leur envie et leur confiance au meilleur moment. Mais à Anderlecht on connaît aussi l’importance de l’événement. "Il suffit d’avoir vécu un seul match comme celui-là pour savoir que c’est LE rendez-vous de la saison" estime Vincent Kompany. "Le Standard ne pourra en tout cas pas avoir plus de motivation que nous" rajoute l’entraîneur du sporting. "J’essaye de communiquer aux joueurs ce que moi j’aurais voulu faire si j’avais pu porter le maillot pour ce match-là. Mais je peux vous dire que si j’arrive à transmettre la moitié de ma motivation à l’équipe ce sera pas mal".

Pas de problème de motivation pour les Belgian Lions. L’équipe nationale belge de basket n’a fait qu’une bouchée de la République tchèque dans son troisième match de qualification pur l’Euro. Victoire 62-90 ! Un succès dimanche contre la Lituanie et la qualification sera dans la poche.

L’actu en 59 secondes nous emmène aux 4 coins de la planète ce soir. Le pilote belge Grégoire Munster lutte pour le titre en ERC aux îles Canaries, Kim Meylemans dévale des pentes glacées la tête en avant en Lettonie, et les leaders du Vendée Globe tutoient les baleines à proximité du Cap de Bonne-Espérance… De l’émotion aussi dans ce 100% Sport avec l’hommage des joueurs de Naples et de Dries Mertens à leur idole Maradona.

Hommage d’un autre genre à découvrir dans notre coup de cœur. Le chanteur Gaëtan Roussel met en lumière 7 légendes du sport français et réussi l’exploit de faire chanter Jean-Pierre Rives, Bernard Hinault et Marie-José Pérec notamment.