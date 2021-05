100% Sport: Alaphilippe fait l'impasse sur les JO, Nadal en demi à Rome et Ewan gagne encore au Giro

Julian Alaphilippe renonce aux JO. Le champion du monde n’ira pas à Tokyo - © Tous droits réservés

100% Sport: Alaphilippe fait l'impasse sur les JO, Nadal en demi à Rome et Ewan gagne encore au... Il n’ira pas à Tokyo. Julian Alaphilippe renonce aux JO. Le coureur français l’a annoncé aujourd’hui sur ses réseaux sociaux. Le champion du monde n’est pas candidat à une sélection en équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques. "C’est décision personnelle et mûrement réfléchie" précise le triple vainqueur de la Flèche Wallonne. Alaphilippe participera au Tour de France, mais il préfère renoncer aux anneaux olympiques pour mieux défendre son maillot arc en ciel lors des championnats du monde. Des mondiaux qui auront lieu à Leuven. Sur les routes du Giro, Attila Valter reste en rose. Remco Evenepoel reste en embuscade à 11 secondes du leader à l’issue de la 7ème étape. Une étape remportée au sprint par Caleb Ewan. L'Australien s'offre déjà une 2ème victoire sur ce Tour d'Italie. Dans le reste de l’actu, Rafael Nadal se rapproche d’un 10ème titre à Rome. L’Espagnol a pris sa revanche sur Alexander Zverev. Battu en quarts de finale à Madrid la semaine dernière, le numéro 3 mondial s’est imposé en 2 sets et rejoint le dernier carré du tournoi italien. Fabio Quartararo remonte sur sa moto 10 jours après son opération du syndrome des loges à l'avant bras droit. Le pilote Yamaha a terminé ce vendredi 2ème des essais libres sur le circuit du Mans. C’est notre coup de sonde du jour. Le Français peut-il déjà gagner dimanche au Grand Prix de France ? Un coup de cœur aussi pour Eric Rose ! Ce Belge s’est lancé le défi de rallier la France aux Pays-Bas en… paddle ! 137 km sur la Meuse en 4 jours. Tout cela en autonomie totale. C’est un défi sportif réalisé au profit du handisport et de l’association "Cap2Sport". Et puis, Ilias Iliadis n’est pas trop rouillé. 9 ippons en moins de 10 secondes… C’est l’insta présent du jour. Le champion olympique et triple champion du monde de judo est aujourd’hui le coach des judokas en Ouzbekistan. Et le Grec a de beaux restes.