100% Sport : 2 victoires "noir-jaune-rouge" sur le Samyn, les buts canons de OHL - © Tous droits réservés

100% Sport : 2 victoires "noir-jaune-rouge" sur le Samyn, les buts canons de OHL - 02/03/2021 Le Grand Prix Samyn a rendu ses verdicts. Lotte Kopecky s’est imposée chez les dames, c’est la première fois qu’une Belge remporte l’épreuve. Tim Merlier a remporté le sprint chez les messieurs. L’ancien champion de Belgique a fait le jump dans la dernière ligne droite. Dans le reste de l’actualité sportive, on pointe la déclaration de Boris Johnson au journal "The Sun", le Premier ministre du Royaume-Uni tend la main à l’organisation de l’Euro de football 2020 mais aussi les buts canons de OHL qui s’est imposé à l’Antwerp, un résultat qui permet à Bruges de faire une bonne opération sans jouer… Un passage par la NBA vous montrera un James Harden "on fire" et un Carmelo Anthony en mode grand seigneur. De Caigny, l’Anderlechtoise et soulier d’or a choisi de continuer son parcours en Allemagne. Toby Alderweireld est la star d’Insta pour son anniversaire.