100% Sport: 14 belges à l'Euro de judo et hommage à Vince Reffet, l'homme volant

100% Sport: 14 belges à l'Euro de judo et hommage à Vince Reffet, l'homme volant - 100% Sport -... Les championnats d'Europe de judo, initialement prévus en mars, s'ouvrent ce jeudi à Prague. La délégation belge compte 14 judokas dont plusieurs candidats à la médaille ou au titre comme Charline Van Snick (championne continentale en 2015 et 2016), Toma Nikiforov (titré en 2018) ou encore Matthias Casse (tenant du titre en -81 kilos). C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour. L'actualité, c'est aussi cette lourde défaite, 6/0, de l'Allemagne face à l'Espagne hier soir en Nations League et celle des Diablotins (U21) battus 2/1 en Bosnie et qui passer donc à côté de leur rêve de disputer le prochain Euro. Les Diables eux aussi ont rendez-vous avec leur destin, celui de rejoindre le final 4 de la ligue des Nations. Pour ça, il faudra prendre au moins un point face au Danemark à Louvain ce mercredi soir. Du tennis aussi avec le masters de Londres qui se poursuit. Un 100% cent pourcent sensations également avec des images incroyables pour rendre hommage à Vince Reffet, l'homme volant, qui s'est tué hier lors d'un entraînement à Dubaï. Le spécialiste du wingsuit, cette combinaison ailée qui permet de voler faisait partie d'une élite, celle de ces hommes capables de se déplacer grâce à des mini-réacteurs ou de sauter en chute libre depuis le sommet de la plus haute tour du monde. Et puis petit tour à l'opéra avec des images de BMX sur la scène de l'opéra de Montpellier. Avec du Mozart dans les oreilles, juste divin et poétique!