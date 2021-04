100% Sport : 11 villes pour l'Euro, Hazard de retour et Mertens affole les compteurs - 23/04/2021 C'est une décision qui était attendue depuis plusieurs jours. L'UEFA a enfin confirmé les villes hôtes des matches de l'Euro 2020. Et il n'y en aura plus que 11, à la place des 12 initiales. Asta luego Bilbao (remplacée par Séville) et bye bye Dublin! Les matches qui y étaient programmés seront déplacés à Saint-Pétersbourg et à Londres. Conséquence pour les diables, ils joueront leur 8e de finale (s'ils se qualifient à la première place du groupe) à Bilbao. Pour les ceux qui regarderont les matches à la télé, ça ne changera pas grand chose. Dans l'actualité de ce vendredi aussi, le retour annoncé d'Eden Hazard qui fait partie de la sélection du Real pour le match face au Bétis. Un come back qui nous a inspirés notre coup de sonde du jour, ce retour du numéro 10 des Merengue est-il, enfin, le bon? 102, c'est notre chiffre du jour. Et c'est le nombre de buts marqués par Dries Mertens avec Naples depuis ses débuts en série A. Un but magnifique hier lors de la victoire facile de son équipe ce jeudi soir, 5/2 face à la Lazio. Dans le reste de l'actualité, on parle également du nouvel état d'urgence à Tokyo où la situation sanitaire s'aggrave même si le comité d'organisation des jeux affirme dans toutes les langues que l'annulation n'est pas à l'ordre du jour. Et puis focus aussi sur la finale de la coupe de Belgique ce dimanche entre le Standard et Genk (la revanche de la finale 2018 remportée par le Standard) et sur le WRC qui a repris ses droits en Croatie (premier rallye de championnat du monde dans ce pays) avec Thierry Neuville qui peut faire coup double à l'issue du week-end: victoire et première place au classement mondial.