100% Rob : Le Parkour ou l’art du déplacement

Chaque semaine, Average Rob repousse ses limites pour nous offrir une séquence insolite. Et, évidemment, il ne déroge jamais à la règle. Cette fois-ci, il a été jusqu’à Gand pour rencontrer Alexander, coach en Parkour.

C’est quoi le Parkour ? Le Parkour n’est pas vraiment un tracé précis à suivre comme on pourrait le croire, mais plutôt une discipline. Inspirée des films et des jeux vidéo, c’est une pratique qui se développe depuis quelques années grâce à la jeune génération.

Le but est de passer des obstacles en faisant des figures acrobatiques. L’avantage c’est qu’à part un peu d’assurance et de stabilité, il ne faut pas grand-chose pour se mettre au Parkour. C’est une discipline qui se pratique dans la rue grâce au mobilier urbain, elle laisse une grande part de liberté et d’imagination.

Un autre point positif souligné par Alexander est l’aspect évolutif de ce sport, les niveaux de difficulté ne cessent d’augmenter donc rien n’est jamais acquis, on peut toujours aller plus haut, plus loin. Rob semble avoir de bonnes bases mais reste a l’air un peu peureux, il lui faudra encore quelques sessions avec Alexander avant de pouvoir se comparer aux personnages d’Assassin’s Creed ou de Prince of Persia.