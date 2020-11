100% Rob : le hip-hop vecteur de projet

Cette semaine, Average Rob est, comme la semaine passée, inspiré par la musique. Le youtubeur est une fois de plus sorti de ses habitudes, il s'est laissé entraîner par le rythme et s'est lâché sur le sol en vinyle d'une salle de danse bruxelloise.

Son prof du jour? Pisanu Donnez, danseur de hip-hop. Pisanu danse depuis toujours et tout le temps : "C'est quelque chose d'incroyable et de très important pour moi car c'est vraiment un moyen de m'exprimer." Il explique que l'expression des émotions n'est pas une évidence chez lui mais qu'il utilise la danse comme un moyen d'ouverture et de communication.