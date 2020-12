100% Rob : Le fitness en ligne

Pendant le confinement, il est difficile d’aller danser. Certains le font dans la cuisine ou dans la salle de bain mais ce n’est pas pareil. Average Rob, jamais en manque d’idées insolites, a trouvé une alternative, très saine, aux boîtes de nuit.

Il est parti à la rencontre de David De Paduwa, créateur de Intensity Life. Il est coach sportif et, confinement oblige, il donne ses cours en live. Son concept ? 50 minutes de fitness intenses avec de la musique et un coach qui se la joue MC, donc ambiance R’n’B garantie. L’idée est de varier entre une soirée et un entraînement.

Le youtubeur a l’air conquis par l’idée. Il vous emmène et donne le meilleur de lui-même comme coach sportif dans cette séquence 100% Rob qui risque de vous donner l’envie de bouger.