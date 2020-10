100% Rob : le challenge du CrossFit

Chaque semaine, Average Rob a un objectif, relever toujours plus de challenges. Et cette fois-ci, il ne s’attaque pas au plus léger de tous, il va s’initier au crossfit ! Vous aussi ce nom vous terrifie un peu ? Quand on ne connaît pas on peut presque avoir l’impression que la discipline relève davantage de la torture que du sport… Mais Rob n’a peur de (presque) rien et s’est lancé le défi de nous faire changer d’avis.

Il a rencontré Nica Antonis, ancienne judokate pro, qui nous accueille cette semaine pour nous montrer qu’en fait le crossfit ce n’est pas si compliqué que ça (à peine). Entre le tapis de courses, les anneaux de gymnastes et les altères, Rob garde un peu de souffle pour nous faire découvrir cette pratique, à sa manière !

