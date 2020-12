100% Rob : l'haltérophilie

Youssef El Amrani est un haltérophile belge qui évolue dans la catégorie appelée 81 kilogrammes. Il est champion de Belgique depuis 2019, année où il a battu le record de l’arraché. Average Rob est parti à sa rencontre pour découvrir les dessous de cette pratique. Première chose qui intrigue le youtubeur : -"Quel est ton record ?" -"132 kilos je pense !" répond Youssef. Pas mal.

L’haltérophile explique que ce qui a été compliqué dans sa préparation, c’est qu’il n’a jamais eu un endroit où il pouvait s’entraîner correctement. D’après lui, il y a un manque cruel de salles et d’infrastructures en Belgique. Comme alternative, Youssef a utilisé les salles de CrossFit d’abord et celles de Fitness ensuite. Pour finir, il a décidé d’ouvrir sa propre salle. On est jamais mieux servi que par soi-même. Il voulait en faire profiter aux sports de force et aux sports "oubliés" comme il les nomme.

Youssef explique que c’est un vieux cliché l’idée que ce genre de sport est réservé aux hommes. Il raconte qu’il entraîne plus de femmes que d’hommes dans son institution. L’haltérophilie reste une très bonne préparation physique. Ça rend très explosif, très fort, très mobile et c’est ce que Youssef essaye de promouvoir en transmettant une image positive, loin des clichés.