100% Rob avec Mathieu van der Poel - © RTBF

100% Rob - à la Flèche brabançonne 2020 - Cyclisme - 11/10/2020 Mercredi dernier, Rob s'est rendu à deux pas de chez lui, à Overijse, lieu d'arrivée de la Flèche brabançonne. Une Flèche dont le plateau a été nettement rehaussé cette année. Avec la réorganisation du calendrier et l'annulation de l'Amstel Gold Race, nombreux sont les coureurs qui ont rajouté la course flamande à leur programme. Parmi eux : le triple champion du Monde de cyclo-cross Mathieu van der Poel et le tout récent champion du Monde sur route Julian Alaphilippe. C'est entre ses deux hommes que s'est joué la victoire finale, dans un sprint au cours duquel Alaphilippe a de nouveau les bras un rien trop tôt mais sans conséquence cette fois-ci. Alaphilippe s'attendait sans doute à être interrogé à ce sujet. Mais il ne connaissait pas encore notre chroniqueur de haut vol (au vent) et sa vision pour le moins... décalée. Van der Poel en revanche fait partie des nombreux followers de @averagerob (au même titre que Remco Evenepoel). Il s'est donc prêté au jeu spontanément...