100%: Les Cats à une victoire de l'Euro et Mikautadze un joueur de D1B qui marque comme il respire - © Tous droits réservés

100% Sport: Les Cats à une victoire de l'Euro et Mikautadze un joueur de D1B qui marque comme il... C'est 100% sport et c'est aussi et surtout 100% de réussite pour les Belgian Cats. Victoire 49/59 face au Portugal en match qualificatif pour l'Euro 2021. Sans trop forcer et en se permettant même un peu de déchets en début de rencontre. Mais les filles de Philip Mestdagh ont toutefois réussi à se remobiliser. Le break au marquoir a vite été fait, c'était 17/33 à la mi-temps. Après ça, les Cats ont géré prudemment leur avance. Elles décrochent donc leur 3e victoire en 3 rencontres dans cette campagne qualificative malgré l'absence d'Emma Meesseman, leur meilleure joueuse. Les basketteuses belges pourraient décrocher leur qualif dès ce samedi face à l'Ukraine. L'Euro, lui se déroulera lui fin juin 2021, en France et en Espagne, juste avant les jeux olympiques. Dans l'actualité du jour, on parle aussi de la Slovaquie, de la Hongrie, de l'Ecosse et de la Macédoine du Nord, les quatre derniers pays qualifiés pour l'Euro de foot de 2021. Mais aussi de sports moteurs avec deux titres de champion du monde qui pourraient être décernés ce week-end, en moto GP et en Formule 1. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, Hamilton, qui peut égaler Michaël Schumacher ce week-end au nombre de titres remportés (7) est-il d'ores et déjà le plus grand pilote de l'histoire. Dans le chiffre du jour, on s'intéresse à l'incroyable efficacité de Georges Mikautadze, avant-centre vedette de Seraing en D1B et auteur de 15 buts en 9 matches depuis le début de la saison, soit une moyenne de 1,66 but par match. La déclaration du jour, on la doit à Arnaud Bodart, le jeune gardien du Standard qui rêve de défendre les filets de l'équipe nationale et qui, entre une victoire à l'Euro avec les U21 ou le titre avec le Standard, choisit... le titre avec le club liégeois.