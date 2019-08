Wilco Kelderman leader de l'équipe Sunweb sur les routes de la Vuelta

Wilco Kelderman sera le principal atout de l'équipe Sunweb pour le classement général du prochain Tour d'Espagne, qui débute le 24 août par un contre-la-montre par équipes à Salinas de Torrevieja. Le Néerlandais de 28 ans avait terminé 4e de la Vuelta en 2017.

"Avec deux exercices chronométrés et huit arrivées au sommet, il apparaît que les sprinteurs n'auront que cinq ou six occasions de briller", a déclaré le directeur sportif australien Luke Roberts. "Les autres arrivées pourraient sourire aux échappées ou aux puncheurs."

"Notre objectif principal sera d'accrocher le meilleur résultat final possible avec Wilco", a ajouté Roberts. Pour y parvenir, il sera épaulé par l'Irlandais Nicholas Roche et les Australiens Robert Power et Michael Storer. La carte de l'Allemand Max Walscheid sera jouée lors des arrivées au sprint.

Kelderman a dû quitter les routes du dernier Tour de France avant le départ de la 16e étape à Nîmes, victime de douleurs au dos. Quant à Tom Dumoulin, deuxième du Giro et du Tour de France l'année dernière, il avait déjà annoncé son forfait pour la Vuelta, toujours pas rétabli de sa chute lors de la 4e étape du Tour d'Italie. Des lésions osseuses et au tendon sur son genou gauche retardant son retour à l'entraînement, il n'est pas sûr que le vainqueur du Giro 2017 sera en mesure de reprendre compétition avant la fin de cette saison.

- La composition de l'équipe Sunweb: Nikias Arndt (All), Wilco Kelderman (P-B), Casper Pedersen (Dan), Robert Power (Aus), Nicholas Roche (Irl), Michael Storer (Aus), Martijn Tusveld (P-B), Max Walscheid (All)