Vuelta : Un supersonique Philipsen slalome entre les chutes pour remporter la 5e étape au sprint !

Superbe revanche pour Jasper Philipsen ! 24 heures après avoir été piégé et avoir dû laisser filer la victoire à Fabio Jakobsen, le Belge a redressé la barre pour remporter la 6e étape et s’adjuger sa 2e victoire sur cette Vuelta 2021, la troisième dans sa carrière.

Un 6e opus, complètement plat sur papier, mais au final très chaotique puisqu'une énorme chute a décimé tout le peloton à 10 kilomètres de l'arrivée. Parmi les piégés notables qui ont mordu la poussière, le maillot rouge, Rein Taaramae, Romain Bardet (lourdement touché), Mikel Nieve ou Kevin Van Melsen, côté belge. Conséquence de cette chute, l'Estonien Taaramae a dû laisser filer son maillot rouge qui échoue finalement sur les épaules de son dauphin, Kenny Elissonde.

Orphelin d'une partie de son train habituel, retardé à cause de la chute collective, Philipsen est malgré tout parvenu à dompter (très facilement) ses adversaires pour remporter cette 6e étape au nez et à la barbe de Fabio Jakobsen, longtemps coincé dans les derniers hectomètres. Philipsen en profite pour chiper le maillot vert de meilleur sprinteur à son grand rival Jakobsen et confirmer qu'il est en super forme cet été.

Plus tôt dans la journée, 3 Espagnols (Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Laskano (Caja Rural-Seguros RGA) et Xabier Mikel Azparren (EUskaltel-Euskadi)) avaient tenté de tenir tête au peloton, s’isolant en tête pendant de longs kilomètres. Malheureusement pour eux, et malgré un beau baroud d’honneur de Laskano, dernier rescapé de l’échappée matinale, ils ont dû s’avouer vaincus.

