Vuelta : Trois cols, dont une ascension finale de 18 kilomètres au programme ! (LIVE commenté 13h30)

Ce lundi, la seizième étape lundi promet encore du spectacle : le col interminable de la Cubilla (long de 18 kilomètres) achèvera en beauté un triptyque dantesque dans les montagnes de Cantabrie et des Asturies, avant la deuxième journée de repos prévue mardi. Suivez l'évolution de la course en direct commenté dès le départ, qui sera donné à 13h30 !

Dimanche, le grimpeur américain Sepp Kuss s'est montré le plus costaud de l'échappée du jour pour remporter la quinzième étape disputée entre Tineo et le Sanctuaire del Acebo. Le coureur de 24 ans de l'équipe Jumbo-Visma a devancé Ruben Guerreiro et Tao Geoghegan Hart.

Chez les favoris, Primoz Roglic a encore une fois affiché une solidité impressionnante en gardant la roue d'Alejandro Valverde, seul favori à attaquer. Tadej Pogacar et Miguel Angel Lopez ont perdu 41 secondes sur le maillot rouge. Nairo Quintana a pour sa part concédé plus d'une minute. Au classement général, Primoz Roglic conserve un avantage de 2:25 sur Alejandro Valverde et porte à 3:42 et 3:59 son avance sur Tadej Pogacar et Miguel Angel Lopez.