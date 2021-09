Quelle victoire de Miguel Ángel López ! Le coureur de l’équipe Movistar s’est imposé en solitaire au sommet de l’Altu d’El Gamoniteiru après avoir résisté au retour des cadors Primoz Roglic, Enric Mas et Egan Bernal. En terminant à la 2e position, le maillot rouge slovène a certainement fait le plus dur alors que la fin de la Vuelta approche.

Le peloton faisait face ce mercredi à l’une des journées les plus difficiles de cette édition 2021. Au menu, 4 cols à gravir dont la dernière difficulté de la journée, l’Altu d’El Gamoniteiru (14,6 km à 9,8%).

Le numéro de Primoz Roglic aux Lacs de Covadonga ce mercredi a inspiré le coureur DSM Michael Storer qui dès le départ, s’est placé à l’avant aux côtés de 31 autres coureurs.

A 60 kilomètres de l’arrivée, Storer, déjà vainqueur de 2 étapes, file en tête de la course et accroît peu à peu son avance sur les poursuivants et sur le peloton. 30 km plus tard, l’Australien poursuit son effort alors que le groupe des poursuivants est repris par le peloton. Pendant ce temps-là, Roglic économise ses efforts et laisse Movistar et Bahrain dicter le tempo.

C’est dans la dernière ascension, l’Altu d’El Gamoniteiru, que Michael Storer cède sous la pression de David De la Cruz (UAE Emirates) qui est passé à l’attaque à 7 km de l’arrivée. Le coureur espagnol ne va néanmoins pas rester longtemps en tête de la course, le groupe maillot rouge revenant à toute allure avec un gros travail de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert.

A 4 km du sommet, Kuss, Roglic, Bernal et Mas creusent l’écart avec le peloton. Miguel Angel Lopez passe alors à l’attaque et rattrape De La Cruz. Mais Roglic, Bernal et Mas refusent d’abdiquer et se lancent à la poursuite d’Angel Lopez. Superman Angel Lopez résiste et finit par s’imposer devant Primoz Roglic, Enric Mas et Egan Bernal au sommet de l’Altu d’El Gamoniteiru.